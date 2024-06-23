新區院大樓擁最高等資科保安設計

【本報訊】立法會上月31日通過撥款約7.8億元，用以於加路連山道新區域法院大樓提供資訊科技基建設施，以及為司法機構的資訊科技基建設施進行升級工程。而在當日的會議上，有委員要求司法機構提供與優化網絡安全及數據安全有關的資訊科技保安預計支出的補充資料。司法機構回覆指，十分重視資訊科技保安，尤其是與涉及各級法院司法程序案件相關數據的儲存、管理和保護。為此，新區院大樓資訊科技及視聽基建設施，以及司法機構的資訊科技基建設施進行升級工程，包括新區院大樓和西九龍法院大樓的兩個數據中心均依據最高等級的資訊科技保安需要設計。

包括多層防火牆入侵偵測等 新區院大樓的所有資訊科技/視聽設施以及建議的兩個數據中心採用的所有基建組件，包括實體網絡分離、多層防火牆、網絡存取控制、入侵偵測，以及端點偵測與回應系統、網絡偵測與回應系統，和安全性資訊與事件管理工具等自動化及智能化的安全管理系統均需要符合政府資訊科技總監辦公室、政府的《物料供應及採購規例》、國家認可機構以及國際權威機構所頒布的相關標準。在購置這些設施和基建組件所需的硬件、軟件和推行服務時，司法機構亦會於招標文件內訂明與資訊/數據保安、國家安全相關的規定和要求。

事實上，新區院大樓的所有資訊科技/視聽設施以及建議的兩個數據中心採用的所有基建組件，均是司法機構資訊科技基建設施不可或缺的一部分，它們的正常操作和維護皆與司法機構的資訊/數據保安有關。由於資訊科技保安的設施需依據最高等級水平設計，它們佔新區院大樓資訊科技及視聽基建設施，以及資訊科技基建設施升級工程所需的硬件、軟件、網絡通訊設備及推行服務的預算開支一個重要部分。

鑑於資訊科技保安的設施分布和覆蓋範圍廣泛，司法機構未能就項目中涉及資訊科技保安的預計支出提供詳細分項數字。招標後若取得更仔細的資料，會再向委員會補充。