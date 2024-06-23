理大外暴動案 8人分囚37至50月

示威對峙期間 向執法者掟燃彈 在2019年的反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區製造衝突，最終有213人被捕。當中9人被控暴動罪，其中5人認罪，3人受審後被定罪，一人罪脫。8名罪成被告昨在西九龍法院（暫代區院）接受判刑。區院暫委法官梁嘉琪指，示威者人數遠超執法人員，對峙期間向執法人員投擲物品，考慮到暴動規模等人數，判8人入獄37至50個月。

8名被告罪成當中，陳力圖（25歲）、鄭子峰（27歲）及何頌賢（24歲）是經審訊後被定罪，其餘5人則認罪，他們是區啟泰（29歲）、陳俊宇（26歲）、陳建希（22歲）、陳國庭（22歲）及何家堯（29歲）。其中區啟泰案發時是消防處救護員。8人同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。本案本來尚有被告鍾子杰（32歲），他受審後獲判無罪。

控方案情指，當日示威者與執法人員對峙，期間示威者曾投擲至少251枚汽油彈，4名執法人員在執行職務期間受傷。執法人員其後展開圍捕行動，並在窩打老道至咸美頓街，以及兩邊碧街設下封鎖區，截獲213人，包括涉案8名被告。

法官昨日判刑時指，示威者跟執法人員對峙，若執法人員不圍捕，示威者未必會散去。暴動導致公共設施破壞，對附近居民造成影響。

法官又指，是次事件有213人被捕，分拆成17宗案件處理，本案是最後一宗開審的案件。考慮到今次暴動規模、人數等因素，決定以54個月監禁作量刑起點。

法官表示，雖然本案沒有不合理延誤，但因本案因疫情影響重新排期，故額外減刑；另因部分被告年紀、審訊時不爭議大部分案情等因素減刑，判陳力圖及鄭子峰入獄50個月，何頌賢入獄48個月，區啟泰及何家堯入獄40個月，陳俊宇及陳國庭入獄38個月，陳建希入獄37個月。

事件共213被告 22人候懲 據執法部門指，到目前為止，事件中213名被告當中，200人已被裁定「暴動」罪名成立，其中167名被告被判囚29至64個月，11名被告被判入教導所，另外22名被告正在等候判刑。案件編號：DCCC 442/2021