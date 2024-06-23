醫健：伶牙俐齒：明星的笑容

電影明星、模特兒和運動巨星在各大媒體上都展現出自信漂亮的笑容，你有想過自己也能擁有荷里活明星般的笑容嗎？在20世紀早期的美國加州，荷里活的電影市場正在起飛，為了令荷里活電影更進一步，當時演員的牙齒也成為電影化妝的一部分，Hollywood Smile（荷里活笑容）這個詞語從此便用來形容像明星般美麗的牙齒。

要稱得上Hollywood Smile，牙齒的潔白及齊整程度，當然不能忽視。一個「完美」的笑容也漸漸擁有客觀的標準。例如微笑及大笑時，分別露出多少牙齒及牙肉。牙齒的形狀也被認為可以反映人的個性，相對較圓潤的牙齒形狀可以反映較溫柔，無拘無束的個性；相對較方形的牙齒則可以反映做事認真，具有統治性的個性。隨着牙科物料的進步以及電腦在牙科的應用，市民大眾亦更容易接觸令牙齒變得美觀的治療，從而令自己的笑容更趨完美。

除了廣為人知的牙齒漂白、牙齒矯正以外，牙醫也可以使用瓷牙貼片去改善牙齒外觀。瓷牙貼片是一種微創技術，適用於變色、磨損、缺損、外形不佳或排列不整齊的牙齒，改善上述牙齒的外觀。透過使用電腦軟件設計笑容，並由電腦輔助製作瓷牙貼片，整個過程可以快至一天內完成。

用瓷牙貼片將牙齒變得美麗的背後，牙齒也需要付出代價。牙醫大部分情況下也需要為病人原有的牙齒做出形狀的修改，換句話說也就是磨走牙齒一部分的珐琅質，磨走珐琅質是一種不能逆轉的損害，只有在極少數情況下牙醫能夠完全不磨牙地做出美觀的瓷牙貼片。裝上了瓷牙貼片之後，病人也需要定期找牙醫為貼片檢查及保養，偶爾貼片也會有崩裂、脫落等情況，病人也要付出時間和金錢去處理。

美麗的笑容無價，某些牙齒美容的治療需要病人付出一定的健康代價去完成。隨着技術的進步，牙齒美容需要犧牲的健康愈來愈少，能換取的美麗也愈來愈多。須知道明星之所以能夠成為明星，他們本身的外貌、身形與牙齒，通常已經比一般人美麗。在我們成為「阿羨」（Envy-《玩轉腦朋友2 Inside Out 2》的角色），希望擁有與明星同樣美麗雪白的牙齒的同時，也需要冷靜地為自己長遠的牙齒健康着想。

牙科醫生韓琦