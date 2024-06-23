許樹昌：流感轉為持續流行 借鏡星洲全年打針

引入南北半球疫苗 戴口罩有助防中招 本港流感活躍度持續降溫，惟流感高峰期仍然未過。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨指出，新冠疫情後流感流行模式有所改變，由以往1至3月及7至9月的爆發高峰期，轉變為持續流行；又指若香港流感持續不停，可倣效新加坡模式，同時引入南、北半球疫苗，以確保全年都能接種。不過許亦認為，目前仍有不少市民戴口罩，加上今年疫苗接種率較高，下月未必會有流感大爆發。

許樹昌指出，冬季流感由今年1月的H3N2轉為H1N1後，高峰期維持至今，但由爆發性轉為小規模持續流行，就如連綿的小浪潮；又預料7月未必會有「大浪」，即大規模爆發。他續指，每年11至12月是接種流感疫苗的最佳時間，但若流感高峰期繼續維持，就如新加坡般全年都會有流感，政府或可參考該地政府做法。新加坡每年第4季會引入北半球疫苗，2月份則引入南半球疫苗，保障全年疫苗供應。

根據衞生署資料，今季流感疫苗7月起陸續到期，而2024至25季度流感疫苗接種計劃預計9月展開。鑑於接種疫苗後身體需約兩周產生抗體，而本地冬季流感季節通常於1月開始，署方建議市民盡量在流感季節前接種疫苗。

政府早前於各個接種計劃錄得流感疫苗接種數創歷史新高，較上年度同期增約兩成；不過截至本月初，政府接種計劃對6個月至未滿18歲兒童，疫苗覆蓋率仍只達約一半。許表示，本次流感高峰期，目前共有5宗兒童死亡個案，當中3宗無打針。數據亦顯示，0至5歲幼童及65歲長者感染流感後的入院率佔最多；他提醒疫苗有效預防流感重症及死亡風險，呼籲即將外遊或高危人士及早接種。

新冠疫苗抗體不太持久 另一方面，許樹昌表示新冠病毒持續變種，為應對新流行品種，疫苗亦需要持續更新，甚至未來可能需要每年接種一次新冠疫苗。許稱，大部分人對新冠病毒的免疫反應不是很強，就算市民已經接種，疫苗抗體亦不太持久，是新冠目前最難處理的問題。至於近日出現一宗麻風個案，他就提到疫情期間，本港小童接種預防麻疹疫苗比率受影響，2022年時只有83%小童打了相關疫苗；提醒仍未打針的市民盡快補打。

仍有不少市民戴口罩，專家料下月未必會有流感大爆發。 許樹昌