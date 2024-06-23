周末持續酷熱 上水昨錄近36℃

【本報訊】夏日熱力逼人，天文台表示，副熱帶高壓脊為廣東地區帶來酷熱的天氣，昨日本港多區最高氣溫升上攝氏34度以上，上水更一度錄得攝氏35.7度的高溫。不過，目前正影響南海中部的廣闊低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近海南島至北部灣一帶，廣闊低壓槽上可能有低壓區形成，屆時氣溫略降，預料後日及周三氣溫介乎攝氏27度至攝氏32度之間，間中有驟雨及雷暴，但周末又會天氣酷熱。