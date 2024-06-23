周末持續酷熱 上水昨錄近36℃
【本報訊】夏日熱力逼人，天文台表示，副熱帶高壓脊為廣東地區帶來酷熱的天氣，昨日本港多區最高氣溫升上攝氏34度以上，上水更一度錄得攝氏35.7度的高溫。不過，目前正影響南海中部的廣闊低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近海南島至北部灣一帶，廣闊低壓槽上可能有低壓區形成，屆時氣溫略降，預料後日及周三氣溫介乎攝氏27度至攝氏32度之間，間中有驟雨及雷暴，但周末又會天氣酷熱。
料未來數日有雷雨
昨日下午5時，天文台氣溫達攝氏33度，相對濕度67%。過去的一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。根據分區天氣顯示，昨下午5時30分，全港有12區最高氣溫達攝氏34度或以上，新界溫度更高，當中上水及大隴更分別錄得最高攝氏35.7度及35.6度，打鼓嶺亦達攝氏34.8度高溫。
天文台表示，在廣闊低壓槽與副熱帶高壓脊的共同影響下，本周初至中期，廣東沿岸風勢清勁，驟雨較多及有雷暴。隨着副熱帶高壓脊在下周後期再度增強，廣東沿岸天氣酷熱。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：