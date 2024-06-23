冀好客態度省招牌 的士電子支付需加快 旅發局料年底更多歐美客訪港

【本報訊】港府大搞盛事吸引旅客來港以救經濟，惟有旅客對香港的印象卻是沒有禮貌。旅遊發展局總幹事程鼎一昨日稱，港人較重視效率，希望大家做多一步，以好客態度迎接旅客；又認為香港要急起直追，包括的士接受多種電子支付方式。訪港東南亞旅客回升速度特別快，他相信在年底長途客尤其歐美地區的旅客人數會恢復得較好。

程鼎一昨在電台節目表示，現時網購方便，較少旅客為購物特意出遊，全球旅客的旅遊模式均有改變，以重視體驗、「打卡」、深度遊等為主，而本港近年新增不少景點，包括西九文化區、香港故宮文化博物館、迪士尼「魔雪奇緣世界」等，郊外景色亦有吸引力。旅發局透過邀請外界來港體驗「眼見為實」，證明本港仍然有吸引力，自開關以來與「小紅書」等內地平台合作，邀請博主來港，推廣「城市漫步」；又指「小紅書」上有超過九成半介紹香港的內容均屬正面。

不過，他亦提到，不少旅客的投訴，與的士付款工具相關。隨着電子支付盛行，港人出外旅遊，亦未必預先兌換現金，同時當地的士會提供多款電子支付工具，認為的士業界需要學習。

10地點設「隨意門」打卡 程鼎一又指，訪港東南亞旅客回升速度特別快，不同航空公司已增加航班，相信在年底，長途客尤其歐美地區的旅客人數會恢復得較好。旅發局現時針對長途客的宣傳策略是推廣大型盛事，吸引他們到港參與，並延長留港時間。因應夏季旅遊旺季，旅發局提供不同優惠，詳情稍後公布。另外，旅發局會配合多啦A夢主題活動，包括會在10個地點設置「隨意門」，讓市民及旅客「打卡」。