規管非法網約車 當局稱發牌屬選項

【本報訊】本港的士服務屢遭批評，運輸署擬發出5個或以下的的士車隊牌照，在申請期內共收到15份申請，預計下月內會公布申請結果。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，認同部分的士司機服務令人失望，當局非常關注的士服務，希望業界「爭氣」做得更好，亦期望的士車隊能帶來新面貌。另外，規管非法網約車研究進入尾聲，將與業界及持份者討論，考慮是否向網約車發牌。

的士車隊牌照 料下月公布結果

林世雄昨日出席一個電台節目表示，現時大多的士屬「單頭」（即個人營運），要投訴不容易。他有信心的士車隊可提升服務質素，因為的士車隊對車輛新舊程度、管理水平、投訴處理、司機培訓等都有要求，亦規定車內的攝錄裝置及付款平台，運輸署會在「出行易」網頁及應用程式整合各個車隊的網約平台，同時會監管，亦有權將車隊除牌。林相信，的士車隊做得好，對其他的士會造成壓力，以服務爭取生意。他提到，會視乎業界反應再考慮會否增加車隊數量。