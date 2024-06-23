深圳15項優化通關 北上南下便捷往返

設無行李通道 深圳灣蓮塘查驗台將改造 港人愛北上，內地居民南下來港人數亦不斷上升，深圳政府日前公布提升口岸設施及服務的行動方案，將對香港與深圳接壤的陸路及水路口岸展開基礎設施建設、提升通關便捷性等15項措施。深圳口岸辦表示，主要目標是探索更便利的通關模式，如在適合的口岸設置「無行李通道」或「小件行李通道」，加快旅客通關效率、減少排隊時間；同時會就深圳灣口岸、蓮塘口岸查驗台展開新建及改造項目。深圳當局沒有披露15項措施的時間表及費用，強調行動會以優化口岸達致「淨、暢、寧、美」為目標。

深圳市口岸辦日前發布《深圳口岸提升美譽度專項行動方案》，從基礎設施項目建設、建立更多便利的通關模式、提升口岸經濟價值與輻射帶動能級、實現口岸建設運行與深港城市發展有機融合等5個方面，提出了15項具體舉措。當中亦包括在具備條件的口岸設置「無行李通道」或「小件行李通道」，優化通關流程、減少旅客排隊等候的時間。

工程亦會優化口岸環境，更新口岸現場旅客及車輛查驗場地通道電子顯示屏，為旅客提供乾淨、順暢、安寧、美麗的整體通關環境。同時，會有序推進深圳陸路口岸功能完善及安全隱患整治一期工程，在深圳灣口岸、蓮塘口岸會開展並完成查驗台新建及改造項目，便利外貿企業更順暢通關。

增的士接駁站巴士專用道 口岸辦亦因應現代出行需求，會在口岸優化跨境直通巴士上落客停靠點，增設口岸周邊的士接駁站和網約車統一停靠點，採取增設專用道等措施保障巴士優先通行。

通關方面會加強深港通關保障，利用智能客流分析系統和口岸聯勤聯動機制，及深港聯席會議機制，設置旅客等待超時提醒。又會協調深港雙方根據客流實際情況及時加開查驗通道，進一步便利港澳與內地居民出入境。

推動多元支付離境退稅點 優化工程還會豐富口岸接駁專線、消費文旅專線，鼓勵口岸所在轄區政府、購物中心、商業綜合體營運主體繼續開設及優化由口岸直達商圈、景點等入境旅客熱門打卡點的巴士線路。同時，優化口岸周邊支付環境，推動商戶具備受理現金、境外銀行卡、數字人民幣功能，並加強境外旅客購物離境退稅政策宣傳力度，在具備條件的口岸增設離境退稅點。本報綜合報道

蓮塘口岸查驗台將升級改造。 深圳口岸優化服務建議方案