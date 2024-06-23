申5.3億大埔建公營屋 3座供2300伙

【本報訊】為配合房屋委員會的公營房屋發展，當局擬落實大埔桃源洞公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程，初步計劃將提供3座樓宇合共約2,300個單位，可容納約6,200人，兼且具有附屬泊車位、鄰舍休憩用地、兒童遊樂場、幼稚園、社會福利及零售設施等，估計所需費用為5.29億元。明日立法會工務小組委員會將討論有關建議。

需挖泥石加釘鞏固斜坡 面積約2.7公頃的大埔桃源洞項目將依山而建，其工地位於大埔馬窩路的南面斜坡，預計須挖掘40萬立方米的泥石以平整工地及建造平台，並以超過3,000支泥釘鞏固斜坡。此外，亦需進行一系列道路工程，以改善交通和運輸情況。當中包括在馬窩路建造巴士停車灣；在馬窩路/達運路交界處、達運路/南運路交界處及廣福迴旋處進行道路改善工程。附屬工程則包括鋪設總長逾兩公里的排水、排污和供水管道，以及環境美化工程等。由於管道的鋪設部分將會經過主要和繁忙的路段，相關路段工程將採用無坑式挖掘的施工方法，以減低對交通的影響。

在徵地方面，政府需回收約0.2公頃的私人土地，以及清理約2.5公頃政府土地，合共約9個住戶涉及約19人會受影響，約84個臨時構築物、7座墳墓和34個金塔會被遷移或清拆。政府會根據相關條例發放法定補償，亦會按現行一般特惠補償及安置安排。當局計劃在獲得立法會財務委員會批准撥款後展開擬議工程，工地平整及基礎設施工程預計約在4年半內大致完工，而項目的完工日期則是2032/33年度。