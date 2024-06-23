低價樓仍有捧場客 二手公屋交投增

【本報訊】樓市向下調整，低價樓成交大增，二手公屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）錄不少捧場客。根據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年上半年（截至本月20日），二手公屋註冊量合共錄594宗，已較去年上半年的532宗高出約11.1%，料會突破600宗的水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，受惠於新一期「白居二」帶動，二手公屋交投表現不俗，個別公屋屋邨註冊量按年更顯著急升。資料顯示，上半年迄今（截至6月20日）二手註冊量最多首5個公屋中，鳳德邨年內迄今錄39宗註冊登記，按年急升約105.3%，並成為上半年二手註冊量最多的公屋；按增幅計，排第5位的德田邨，錄25宗，按年亦升約31.6%；而排第4位的竹園北邨錄得27宗，按年亦上升約28.6%；排第二位的長安邨，暫時較去年上半年仍低約17.1%，而第3位的顯徑邨則相差約6.7%。

300萬以下最受歡迎 按金額劃分，成交價為200萬元或以下個案按年升幅最大，錄256宗，較去年上半年急升約46.3%；至於宗數最多的是逾200萬至300萬元，按年亦升約3.3%；反觀，逾300萬元註冊量僅錄54宗，較去年上半年仍顯著相差約34.1%。