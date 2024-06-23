乏信心樓市難谷 撻訂潮席捲資助屋 近170宗

抽到如中六合彩成絕響 置業決定費思量 樓市吹逆風，本港私樓及資助房屋置業者均信心受挫，抽中資助房屋如中六合彩的說法恐成絕響。房屋委員會在2020/21年推售的綠置居項目啟鑽苑近期陸續入伙，但項目撻訂數目亦創新高，截至5月14日已錄得169宗撻訂；同時，房委會已售罄的新一期居屋項目「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2023」，截至昨日已有8宗撻訂個案，被撻訂的兩宗至今仍未售出。有議員認為，數據反映樓市下行，部分人有感私樓樓價已跌至與居屋相距不大、且限制較少，或轉而購買私樓。

啟鑽苑3個月多35%撻訂 啟鑽苑剛推售時，曾被譽為地點優越、萬眾矚目的綠置居單位，惟發售過後遇上樓市轉冷，至今年2月23日，該盤已錄得125宗撻訂。房委會將其歸入「綠置居2023」繼續推售，本月初已完成攪珠，預計會在今年第3至4季作為重售單位再次推出。不過，據最新資料顯示，至5月14日，撻訂個案較2月再增44宗，達169宗，在僅約3個月內撻訂增幅達35%，可謂「一路撻、一路賣」。

居屋2023甫售罄 即「棄船」 另一方面，「居屋2023」推售的6個新建屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，合共9,154個單位，申請時房委會收到約17.2萬份表，至上月31日、經歷70天揀樓期後終獲售罄。惟揀樓期間亦出現數宗撻訂個案，包括啟悅苑、安麗苑和兆翠苑，分別各出現兩宗撻訂個案，即共6宗個案，惟因撻訂發生在揀樓期間，大部分個案均在撻訂後又再被揀走。

而在上月底房委會宣布「居屋2023」的單位全數售罄後，啟悅苑及朗天苑再出現各一宗撻訂個案，分別於本月11日及12日撻訂，故當局至今仍未能賣出有關單位。若所有撻訂單位均以綠表買家的首期款額計算，房委會至少殺訂逾120.6萬元。

樓價跌 寧為彈性買私樓 對於啟鑽苑再出現更多撻訂單位，議員梁文廣認為與現時樓價仍然向下有關，他指啟鑽苑的撻訂個案大多集中在細單位，早前他曾接觸一些有綠表資格的街坊，均表示近期私樓價格下跌，與其買綠置居，或許「畀多少少可以買番大啲（私樓單位）」，而且私樓無轉售限制，若日後樓價上升時可即時賣出，對用買樓以累積財富的買家來說是較佳選擇。

梁文廣又承認，「居屋2023」的而且確「賣得比較慢」，但他認為撻訂數目之所以較啟鑽苑為少，主要是因為買家有更多時間和選擇作考慮，他解釋指當年啟鑽苑推出時樓價仍然高企，故啟鑽苑當時的價格十分受歡迎，惟近年樓市下調加上港府已撤辣，現時買家相對地有更多私樓選擇，若在考慮過後仍選擇購買「居屋2023」，代表買家已深思熟慮，不會再動搖。不過，他坦言每期居屋總會出現約雙位數的撻訂數目，根據日後情況，若樓市仍然疲弱，不排除會出現更多撻訂個案。記者梁皓芊