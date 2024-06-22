龍七公：慫恿北京攻台 美國機關算盡

台灣牌是美國阻撓中國崛起的武器，而且美國拿在手上的台灣牌不是一張，而是一副。近日英國傳媒爆料，指美國曾慫恿北京「攻打台灣」，但被北京拒絕。消息嚇壞很多人，更多人尤其台獨派疑惑了，這宗傳聞的中、美兩國位置是否調換了？

這則消息來自《金融時報》，據指，是由中國領導人向歐盟委員會主席萊恩透露的，並向對方表明「中國不會上當」。《金融時報》說的有名有姓，但無論是萊恩，還是白宮，都沒有回應，但也沒有否認。熟悉國際政治的人都知道，這種至少不被斥為假消息的局面，某種程度具有一定的可信度。只是，美國一直假惺惺的呼籲和平解決台灣問題，如今被傳主動建議解放軍攻台，那它自居台灣保護傘的角色還怎麼演下去？何況，今年是拜登及特朗普爭總統寶座的關鍵時刻，俄烏、以巴戰爭已經夠熱鬧，亞洲若再起硝煙，很讓人吃不消吧？

對此，簡單分析是美國看上了對台售武的契機，只要解放軍準備攻台的消息曝光，台灣只會出現三種狀況，一是拚命買武器，二是拚命找支援，三是拚命逃，但台灣政府及軍方逃不了，所以他們只能選擇前兩項，到時候美國就是最大賣家。

但這個說法經不起推敲，若台海真的燃烽火，美國勢必被捲入，豈能只賣一賣軍火，就抱臂做塘邊鶴。也不能假定美國願意為台灣打仗，半個世紀以來，美國談台灣問題從來都是說：台灣人應該自保，應該加強自己的防禦，而沒保證過美軍會出兵。試想想，解放軍若對台用武迅雷不及掩耳，美國根本無法參與戰事，屆時會用避免造成更大規模戰事、拖垮世界經濟作藉口避戰。

只想攪局 不想入局 其實美國根本只想攪局，沒想過自己入局。攪局的好處是兩岸打得砰砰嘭嘭，人命損失是中國人，國力大損，華人圈經濟一落千丈，局勢大亂，亂的亦是中國，美國一點影響也沒有。能夠兵不血刃地剷除最大威脅，白宮慫恿解放軍攻台就十分合理，這對美國根本是好招、絕招。

一旦戰禍在兩岸發生，中華民族便要面對半個世紀以來最殘酷的血淚廝殺，兩岸都是輸家，經濟、民生至少倒退幾十年。

這也是美國幾十年來對外政策如出一轍的原因，攪局而不入局，做幕後推手好過做幕前主角，拿手花招就是點燃別人的戰火，在別人的土地，用別人的人力物力，打一場或多場現代熱戰，當你的河山爛蓉蓉、血流成河時，幕後推手便大收割了。

所以我們看到，在南海問題上，美國拚命拉攏菲律賓及越南；在台灣問題上，台獨勢力有最堅實的支持；在西藏問題上，又緊抓印度不放。白宮的如意算盤是，無論是哪一方，只要點燃戰火就行，當北京陷進一場現代戰爭中，國力競爭力必被美國KO。慎防美國劇本成真，兩岸三地都要戒慎恐懼。