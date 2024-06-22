笑看天下：四劍合璧 華府震驚

竹子外交的概念，就是說在根底上是堅實的，就像一束竹子，但其頂部卻是靈活的。越南9個月內先後得到中、美、俄領袖到訪，可謂神乎其技，認真不簡單！分析指，越南與俄羅斯友好，俄國既不像中國般威脅越南的外部安全，越南和中國始終有南海利益上的風波；也不像美國般影響越南的內部安全。俄越走在一起更是順理成章，皆因俄羅斯是越南最主要嘅軍備供應國，兩國自冷戰以來亦為緊密夥伴，包括在南海有共同開採石油與天然氣嘅合作項目。越南的竹子外交，說白了，就是全方位嘅外交政策立場，有利於其結交大量夥伴，並從夥伴身上獲得利益。老美不爽越南高規格接待普京，可也吹越南唔脹。