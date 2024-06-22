撥亂反正：兩韓開戰 三方所願

俄羅斯與北韓簽訂「全面戰略夥伴關係」協議，包括訂明如任何一方受到侵略，另一方便有義務提供援助，等同北約成員國的互相防衞協議，令一直被國際社會輕視，認為北韓只是放嘴炮的朝鮮局勢急速升溫。

與此同時，繼射導彈、放空炮及飄氣球，在最近短短一個月內，發生3宗北韓士兵集體越過兩韓邊界事件。對於第一次越境，南韓還估計對方只是不小心迷路，到第二次時就不敢亂作揣測，現在發生到第三次，就不得不正視這是朝方的故意挑釁，甚或是為更重大的軍事行動進行「踩線」。

正如前文指出，金正恩近年已摒棄與南韓及美西方改善關係，改為加速軍事化、核武化，現在有了俄羅斯這個核大國的明確支持，可能會變得更具侵略性。俄總統普京離開北韓，轉抵越南訪問後再放話，聲稱會檢討動用核武的門檻，又警告南韓勿向烏克蘭提供武器，亦不要在本土部署更多美西方的武器，否則會給予南韓總統尹錫悅回應。

受中美交惡及全球貿易保護主義抬頭影響，南韓經濟持續不景，許多中產及年輕人對前景失去希望，生育率屢創新低，近日宣告全國進入人口緊急狀況，尹錫悅欲保持民望，方法之一是進一步激化兩韓關係，甚至誘使北韓入侵。在俄朝訂立軍事同盟協定後，尹錫悅表示會重新考慮軍援烏國，擺明是想火上加油，令自己成為韓版澤連斯基。

有人認為朝鮮局勢升溫，會令北約有更大藉口在亞洲擴張，但借鑑俄烏戰事經驗，若兩韓真的開戰，美西方可能反而會退縮，最低限度可紓緩俄方在西線面臨的壓力。因此不論是普京、金正恩或尹錫悅，都有政治誘因進一步煽風點火，但搞不好也會變成引火自焚，甚至殃及池魚。