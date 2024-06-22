自成一家：去美元化不可逆轉

美國在以巴衝突中一面倒偏袒以色列，惹來許多伊斯蘭國家前所未有的反感，以往和美國關係尚好的馬來西亞，在這方面最為明顯，該國總理安華繼早前批評美國強迫其他國家在中美之間選邊站，近日又高調表態指馬國準備加入金磚國家，並呼籲成立亞洲貨幣基金組織。

猶記得安華去年訪問中國時，也曾提出成立亞洲貨幣基金組織的建議。而安華對亞洲貨幣基金組織一直念茲在茲，很大程度上和1997年的亞洲金融危機有關。當時日本長期盤據世界經濟第二的位置，在金融危機爆發後倡議亞洲國家共同出資建立一個貨幣聯盟，相互協助以對抗金融風險。東京政府的如意算盤是由日本作為主要出資國，為日圓發展成為東亞地區的主要貨幣奠下基礎。不過這個提議很快就遭到美國反對而不了了之。

當年由於沒有類似亞洲貨幣基金的組織，結果許多亞洲國家出現金融動盪，只能出讓部分財政自主權，求助於歐美控制的國際貨幣基金組織。馬來西亞是亞洲金融危機的苦主之一，安華當時是副總理，亦因為國際貨幣基金組織的問題而和時任總理馬哈蒂爾意見不合被炒魷魚，所以對有關問題一直念念不忘。然而，美國作為世界第一大國，不可能任由亞洲出現一個脫離華府掌控的國際性金融組織，一定會採取各種辦法來阻撓該組織誕生，包括唆使日、韓等盟國拒絕加入。其他亞洲國家雖然不反對成立亞洲貨幣基金組織，但目前對於用甚麼貨幣作為基金的主要儲備貨幣，也沒有共識。

當然，近年全球各地對美國主導國際的疑慮愈來愈大，正出現一股去美元化聲浪，這個趨勢已不可逆轉。中長期而言，亞洲地區肯定會出現亞洲貨幣基金組織，以減少對美國的依賴。