橫眉冷看：別中了黃絲奸計

近日有移居海外的香港「黃絲」學者警告，本地不少政界和傳媒正互相「鬥紅」，當心很快會有人提出，要將香港的老街道改名，甚麼彌敦道、皇后大道，可能都快將成為歷史。

這種講法本來並不流行，但當上述學者的調調兒一出，不少親建制的政客和評論員果然立刻唱和，認為要全面去殖民化，有港英年代色彩的地名、街名，應該盡快剷除。

香港部分舊街道應否改名，是一個嚴肅問題，可以作深入討論，但我們也得提防，千萬別中了「黃人」的圈套。近年「黃絲」分子很喜歡耍一種伎倆，他們會刻意挑起話題，拋出各種激進的建議，誘使建制中人附和，好讓香港的政治決策愈趨偏激，最好能把香港搞得比內地的文化大革命更紅紅火火。早前便有人建議，本地公立圖書館應該將魯迅和奧威爾的著作下架。筆者高度懷疑，提出建議的人是不安好心，他們根本就是披着藍皮的「黃絲」。

假如特區政府當真「從善如流」，一舉將具殖民地色彩的舊街名剷除，彌敦道改稱回歸道，皇后大道改為大灣區道。那些「黃絲」中人得其所哉，過些日子，恐怕又會再下一城，到時候可能又有聲音提出，怡和集團和滙豐銀行在香港盤根錯節，是殖民地政府的幕後司機，他們的存在就是香港恥辱的象徵。特區政府雖則寬大為懷，不至於要將這兩個企業趕出香港，不過，中區的怡和大廈（前身為康樂大廈）和滙豐銀行總行大廈，都應拆卸重建。滙豐總行曾位列世界十大商廈建築之一，但為了徹底體現去殖民地化，即使拆除也不該覺得可惜。

再過一段日子，當殖民地建築拆得七七八八，到其時，「黃絲」中人恐怕仍會生出新的點子。