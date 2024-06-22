筆下風雲：俄朝抱團 美國無計

只許州官放火，不許百姓點燈，就是美國的霸權心態。俄羅斯總統普京出訪北韓，跟北韓締結軍事防衞協議，即任何一方有事，等於另一方有事，均會以軍事協防，情況跟北約成員國互相協防沒有二致。此事激起老美極大憂慮，聲言會盡所有方法切斷北韓對俄羅斯的支持。

美國國務卿布林肯與北約秘書長斯托爾滕貝格表示，俄羅斯在絕望中，試圖發展和加強能夠為俄羅斯提供物資的國家的關係，以延續對烏克蘭的戰事，美方將盡一切辦法阻止。

這顯然是雙重標準。為何美國和歐洲可以源源不絕對烏克蘭提供軍事支援，俄羅斯就不可以向外求、北韓就不可以對俄國提供武器？為何老美利用烏國打垮俄羅斯就是光明正大、正義之舉，俄國尋求支援保衞自己國家對抗美國，就是邪惡和不可接受的事？一個巴掌拍不響，只要美國和歐洲停止軍援烏國，戰事肯定即時中斷，它們不這樣做，反要指摘俄羅斯延長戰事，說得通嗎？難道普京坐以待斃才叫合理？

這種雙標並無道理可言，反映的是美國霸道而已。永遠都是美國獨贏，連別國的生存空間都要扼殺，簡直豈有此理。何況北約可以簽訂條約成為集團，俄羅斯和北韓當然也可以，美國根本無資格指指點點。

事實上，不管美國如何叫囂切斷北韓向俄羅斯提供支持，也是無從入手，皆因俄羅斯、北韓早就被美西方徹底制裁。俄羅斯被踢出SWIFT，美國連「金融核彈」也用上，俄羅斯的經濟依然不倒，至於北韓同美西方在經濟上更沒有聯繫可言。過去美國制裁大棒之所以奏效，是因為被制裁的國家跟美國有太多利益牽絆，被美國握住太多把柄，但當這些牽絆和把柄都不存在，美國又有甚麼辦法？