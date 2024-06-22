黃大仙區破73騙案 逾百人落網

【本報訊】本年度截至5月中，執法部門共接獲1,118宗求職騙案，當中黃大仙區的案件佔總數約兩成。因此，該區執法人員在本月3日至20日展開代號「破標」行動，打擊詐騙案及洗黑錢活動，行動共偵破73宗案件，涉款約7,354萬元，並以涉嫌「詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，拘捕包括4名外籍人士在內共82男32女（19至74歲），他們分別報稱任職司機、侍應、家庭主婦及學生等，全部人其後已獲准保釋候查。

偵破的案件包括求職騙案、網購騙案、電話騙案及投資騙案等，受害人為63男100女（15至78歲），有學生、工程師及不同界別的專業人士，單一損失金額由1,000元至2,070萬元不等，損失最高的事主是一名退休人士，他因誤信假冒官員的騙徒而損失千萬元。

冒名店招聘呃保證金 調查人員表示，行動同時搗破一個網上求職騙案集團，拘捕一名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人。今年3月至5月，執法部門接獲多名市民報案，指有騙徒假扮成本地知名連鎖餐飲集團或烘焙店、卡拉OK等不同類型店舖的經理，更留下負責人姓名和聯絡電話，令廣告更有真確性。

當受害人聯絡騙徒後，騙徒會以不同理由，例如要求繳付職位保證金或行政費等，要求受害人把數千至數萬元存入指定傀儡戶口。惟付款後騙徒便告失聯，受害人亦在隨後發現相關職缺根本並不存在。