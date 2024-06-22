打擊詐騙洗黑錢 拘245人涉款5.4億

有7旬女商人誤信假官員 失2.6億元 執法部門於本月初至本周二的13日內，展開打擊詐騙及洗黑錢行動，共偵破179宗案件及拘捕245人，涉及騙款約5.4億元。案中損失金額最高的「苦主」是一名年約七旬的女商人，她於約兩年前誤墮「假冒官員」騙局，為證清白遂全面配合騙徒的「財富調查」，並陸續把個人資產及借貸等共2.6億元，存入騙徒要求她開設的銀行戶口。直至今年初，騙徒稱調查結束可歸還資金，相約事主見面卻未有現身，事主始知血本無歸。

針對詐騙案數量持續上升，新界北總區聯同轄下4區執法部門，於本月6日至18日展開代號「馭浪」的反詐騙及洗黑錢行動，以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕164男81女（14至74歲）。被捕人士大部分是傀儡戶口持有人，曾被詐騙集團誘騙提供自己的個人銀行戶口或把戶口賣給詐騙集團，用作接收騙款及清洗犯罪得益，清洗超過7,100萬元犯罪得益，相信共涉及179宗騙案，涉款高達5.4億元，涉及637名受害人。案件類型以電話騙案最多，共有54宗，其次是投資騙案及網上求職騙案，分別有39宗和34宗。

調查人員指連串案件中損失最高的受害人是一名已婚、有子女的年約70歲老婦，從事海外品牌代理生意。2022年2月，事主接獲騙徒來電，騙徒訛稱是內地執法機關人員，並聲稱事主牽涉一宗洗黑錢案需受查，否則會被捕及檢控。受害人不虞有詐，為證明清白遂配合騙徒指示。

「完成審查」後失聯始知被騙 騙徒首先指示受害人開設6個銀行個人戶口，以及下載一個手機程式，並要求她在該程式上輸入新開的銀行戶口號碼及密碼，以協助「審查資金來源」，並承諾審查結束後，如確認受害人清白，所有資金會完璧歸趙。在往後持續約兩年時間，事主前後66次把合共2.6億元存入上述戶口，其中有近半數資金是向朋友等商借。

直至今年1月，騙徒表示完成審查，相約受害人到本地一銀行外會面，以交還相關資金，惟騙徒始終未有現身並且失聯。受害人苦候無果，驚覺受騙遂報案求助。執法部門經調查後，相信受害人的款項被轉帳至44個不同的本地戶口，而騙徒為獲取受害人信任，過程中除了不定時用視像方式致電給她，更會透過扮演不同官員，例如法官、移民局人員等，藉此提升騙案的像真度。

有年輕人被誘售戶口惹官非 人員又指，今次行動的被捕者包括非華裔人士以及報稱學生、年齡介乎14至21歲的年輕人，犯罪集團利用他們不熟悉本地法律和心智未成熟的特點，以「搵快錢」作招徠，支付數千元報酬租借或購買他們的戶口。執法部門提醒市民，切勿因貪圖小利，租出、借出或賣出個人帳戶，以免招致法律責任而前途盡毀。