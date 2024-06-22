六福集團1800港客部分紀錄外洩

【本報訊】再有本港公司的客戶資料疑外洩。經營飾品零售的六福集團昨日發公告，指調查網上言論指該公司資料外洩後，確認有人試圖未經授權取覽該集團的數據庫，有約1,800名香港客戶的部分紀錄被提取，該集團正在聯絡每位可能受影響的客戶，提醒他們有此宗潛在事件，以及其個人資料所面臨的潛在風險。

早前有海外網站聲稱可以出售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」的會員資料，更指已掌握500萬名「Hong Kong Golden Luk Fook 」的VIP及顧客個人資料，包括全部用家身份證等。六福集團昨解釋調查結果，指調查無法核實從該公司的數據庫中提取的該等紀錄的完整性或有效性。受影響的伺服器均受到網絡防火牆及端點偵測和回應解決方案的保護，以防範基於網絡和基於主機的威脅。

已採額外措施 防再受攻擊 六福集團又稱，已採取更多遏制措施，包括但不限於定期監控其網絡以識別潛在的惡意活動，以及僅允許與受影響的伺服器進行可信任的連接。六福集團亦已實施額外的安全措施，以防止同類攻擊再次發生，並保護客戶的隱私。