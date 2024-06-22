男嬰屋內暈倒亡 任職警員父控虐兒

事隔5年再被捕 准保8‧7再訊 油塘一名9個月大男嬰，2019年初在鯉魚門道56號一單位內暈倒，其後證實死亡。事隔5年，任職警察的男嬰父親，被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件昨在觀塘裁判法院提訊。被告沒律師代表，暫時毋須答辯，案件押後至8月7日再訊，被告續准保釋外出。

42歲被告蔣定邦，英文控罪書上報稱是警察，中文控罪書上則報稱是其他職業。現居柴灣。控方表示，案中男嬰是因本案去世。裁判官問及，會否控告更嚴重控罪。控方回答說，索取法律意見後，決定以虐兒罪提控。

控方準備好答辯，被告昨沒有律師代表，申請押後，以便聘請私人律師及索取文件。裁判官批准，押後至8月7日再訊。控方不反對被告保釋，被告准以兩萬元擔保外出，期間不得離港，須交出旅遊證件，居住報稱住址，及不得接觸控方證人。

被告現被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，違反第212章《侵害人身罪條例》─第27（1）條，控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，首尾兩日包括在內，在觀塘鯉魚門道56號油翠苑漾美閣一單位，身為超過16歲，而對9個月大的蔣天晴，負有管養及照顧責任，故意襲擊、虐待或忽略他，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

據相關報道指，2019年2月19日凌晨約4時40分，執法部門接獲報案指男嬰昏迷。救護員接報到場，將昏迷男嬰送往聯合醫院治理，其後男嬰被證實死亡。執法人員經調查後，同日拘捕被告。至今年6月19日，被告再次被捕，並正式被落案起訴。

警員涉虐兒案時有發生 警員捲入虐兒的案件，過往亦曾發生。其中49歲匿名前男警「F.S.L.」，去年承認以熱水燙傷前同居女友的5歲女兒，被判入獄28個月。另外，42歲男警曾偉聰，被指於2020年，在鴨脷洲海怡半島單位，指摘5歲男童「冇鬼用」和「垃圾」，舉起雙手抓男童的雙耳及肩位置，並將他由房間拉出客廳。裁判官坦言，案件暴力程度頗高，被告當時完全失控，但顧及男童母親的意願，及繼續檢控或對該男童造成衝擊，在2021年批准被告以自簽2,000元，守行為3年，撤銷控罪。案件編號：KTCC 1219/2024