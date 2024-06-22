女車主佐敦買外賣 南亞漢搶走座駕

【本報訊】一名姓李女車主，日前委託友人在網上發文，內容聲稱「HELP被搶車」、「明搶」，並跪求網民跟跟眼及分享其貼文。事緣於本周三（19日）深夜11時許，李女駕駛落地僅9個月的七人車抵達佐敦白加士街一食肆對開，她未有熄車便落車買外賣，約兩至3分鐘後，一名戴黑色帽、身穿白底灰色花紋T恤的南亞漢強行駕走其七人車，往吳松街方向逃去，她目送愛車失去蹤影，無奈報案求助。

據報，女車主一度上前阻止偷車賊，期間與對方糾纏致雙手瘀腫，惟最後徒勞無功；她其後往附近店舖翻看「天眼」片段，懷疑偷車歹徒另有同黨，片中顯示3男一女站在路旁疑找「獵物」。李女又稱事發前一名男子趨前搭訕，推介食肆另一款食品，懷疑對方分散其注意力以便同黨犯案。

落地僅9個月 翌日元朗尋回 執法部門表示，前日凌晨零時46分接獲一名姓李女子報案，指在白加士街落車購物期間，發現有人登上其座駕開車逃去。人員經調查後，正追緝一名涉案南亞漢，案件列「擅自取去交通工具」。至昨日凌晨約零時10分，人員在元朗區尋回該輛私家車，案件列作「未獲授權而取用運輸工具」，暫未有人被捕。