東呼即應：YouTube腥色暴匯聚 東方第21度檢舉

東呼即應揭另類自由度高 色情資訊監管無譜 瑞士洛桑管理學院（IMD）日前公布「2024年世界競爭力排名」報告，香港今年排名上升兩位，重返全球5強。政府官員紛紛如獲至寶，稱香港維持自由開放、資金和資訊自由流通云云。的確，香港擁有高度「自由」，尤其是「色情資訊自由流通」方面。醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube散布的色情影片愈揭愈多，東方傳媒機構近日再發現5條YouTube影片宣淫誨暴，昨天再度致函警務處、電影報刊及物品管理辦事處，以及立法會作出檢舉及投訴，促請嚴肅跟進及正視YouTube禍害。今次已是東方兩年多來第21度作出檢舉，惟政府漠視市民怒火，令網上「淫賤不能移」，向全世界說好香港「鹹濕」故事。

東方鍥而不捨檢舉YouTube淫片，今次5條淫片又有「新猷」。其中一條影片，有一對男女以「女上男下」姿勢在床上交歡，女子半裸，顯露乳房，做出各種意淫露骨動作。期間女子突然用尖銳的長指甲劃破男方肚皮，並將染血手指放嘴裏舔，其後更作勢殺死男方。影片最後以男子其實是發噩夢作結。

按當局標準 裸跑也算老少咸宜 東方於今年6月7日和14日，即第19及20度檢舉共10條涉及色情及不雅的YouTube影片，淫審處於20日公告其中僅6條被評為暫定類別第III類別（淫褻物品），其餘4條則一律被暫評為第II類（不雅物品）；而被暫評為淫褻物品的多條影片，內容涵蓋性虐待，甚至出現砍斷頭顱等恐怖影像。以當局標準，只要不砍斷頭顱、不性虐待，美女露胸裸跑也可以是I級老少咸宜，剃陰毛和按摩胸部也只是II級不雅。實際上，YouTube成人影片表面上限制18歲以下不可觀看，但只要有成人帳戶就可以全日任看，限制根本形同虛設。

議員陳克勤就指，YouTube有那麼多色情和暴力資訊，容易被未滿18歲的年輕人接觸到，情況絕對不能接受，政府有責任作出規管，淫審處更是責無旁貸。他又表示，不少年輕人及小朋友擁有自己手機，一旦不小心按到那些影片，電腦會根據演算法，不斷推薦同類影片給他們。陳直斥YouTube作為一個大型機構，理應作出管制，不能將責任推給讀者，或以青少年自行確定年齡就當規管。

專家憂影響年輕人不尊重異性 香港性文化學會事工總監鄭安然就認為，青少年過早接觸色情資訊會影響他們的思考方式和對性的態度。他憶述和一個小六男生聊天的經歷，對方表示看過很多色情資訊，其言談間、與人聊天的過程中，每幾句就會有一句話含有性暗示，甚至直接將性器官說出來；會影響年輕人不尊重異性，視對方為玩樂之用的物體。

東方致函警務處。 模特兒脫衣拍攝 東呼即應爆料熱線 染血手指放入口 無穿上裝站門外 東網版面新設計一撳即睇 露出乳房躺床上 一絲不掛擺姿勢