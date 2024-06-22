涉發布煽動內容 無業漢還押

被告被控於今年3月23日至6月19日期間，包括首尾兩日，在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube、Facebook及X發布陳述、相片及或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及或煽惑他人作出不遵守特區法律，或不服從根據特區法律發出的命令的作為。案件編號：WKCC 2719/2024