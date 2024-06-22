涉發布煽動內容 無業漢還押
【本報訊】一名58歲男子被指在社交媒體發布煽動內容。他被控「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件昨在西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案件押後至8月7日再訊，期間被告須還押。
58歲男被告區建威，報稱無業。控方昨申請押後，以便進一步調查，包括檢視相關電子設備。辯方沒有反對押後，也無保釋申請，裁判官遂下令被告還押候訊。
被告被控於今年3月23日至6月19日期間，包括首尾兩日，在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube、Facebook及X發布陳述、相片及或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及或煽惑他人作出不遵守特區法律，或不服從根據特區法律發出的命令的作為。案件編號：WKCC 2719/2024
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