港航泰國搶人才 空服員月底開工

【本報訊】航空業逐步復常，香港航空表示，上半年每日運作的航班量正式恢復至疫情前水平，預計今年內公司需要增聘超過10%的機師及40%的機組人員，上周六（15日）在泰國舉辦招聘會，首批泰籍機艙服務員將於月底投入服務。港航透露，員工流失率現時相對穩健，預計今年全年員工人數將淨增長500人。

港航指隨着機隊擴充和開拓新航點，人手需求逐步增加，分別在本地、國內外多個城市招聘前線人員、機艙服務員等人才，上周六於曼谷舉行最新一輪機艙服務員招聘會，吸引逾千名有意投身航空業的求職者遞交申請。經過篩選後，合資格應徵者被邀請到場進行面試。

提供輔導 緩解鄉愁 香港航空客艙體驗總經理盧緻柔表示，現時有20名於年初招聘的泰籍員工已順利進入培訓的最後階段，表現令人充滿信心，預計於今個月底畢業後將正式投入服務。她又說泰籍員工容易適應不同文化和工作環境，重視勤奮和紀律，熱情工作和提供卓越服務的精神，在國際商務環境中具有優勢。公司會提供輔導服務、管理壓力或緩解思鄉情緒等資源及指導，協助員工適應香港及融入公司文化。

香港航空人力資源總監黃諫珍則指，將持續投放資源在人才培訓及員工活動等方面，以增加員工向心力。除了舉行招聘會外，公司亦將繼續按需要招聘，並不時於官網上接受職位申請，鼓勵對航空業有熱誠的人加入。