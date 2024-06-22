修例遏建造業拖糧 付款期長惹議

【本報訊】立法會法案委員會昨日審議《建造業付款保障條例草案》，針對建造業「拖糧」問題。有議員擔心法例會令更多工程公司承受財政壓力，發展局局長甯漢豪則形容即使有壓力，都是「良性壓力」；有勞工界議員另指出，訂明的付款期限仍太長，不利工人，期望當局可縮短期限。

當局建議改善合約付款條款和解決爭議的審裁機制，列明在簽訂分包合約時，禁止訂立「有條件付款」條文，例如待「上家」在上一層合約收款後才向「下家」支付款項。草案又列明，如付款方未在限期前支付經已接納並承諾支付的款額，或沒有在限期前支付經審裁機制決定的款額，申索方有權停工或減慢工程進度。

當局指對業界構良性壓力 議員郭偉强表示，工人停工都是手停口停，如果真的停工，關注工友應否繼續有糧出，令到欠款方、即上家可以承擔更多責任。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑回覆指，對工程而言，業主有一定影響力，若工程重要便會介入，盡快處理付款情況爭議問題。

甯漢豪則表示，當局絕不希望設立機制後會經常引起訴訟和拖慢工程，提出和進行審裁階段，承辦商沒有權利停工，而審裁快則可在60多天內判定需付款額，其後申索方仍然未收到款項，方可停工，強調機制運作要有節有度；又指業界有一定壓力，準時回應「下家」和準備現金流，但認為這是良性壓力。