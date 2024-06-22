高中生內地考察一天團 被斥水過鴨背 當局拒撤

【本報訊】政府近年積極推動年輕人到境外實習或交流，然而早前有報道指，高中公民與社會發展科的內地考察一天團活動，交通時間竟佔去大半。昨日立法會一個委員會會議中，有議員形容有關行程「水過鴨背」，建議取消一天團。亦有議員指不少團體爭相舉辦交流團，或有機會出現資源重疊。當局指一天團是有其需要，不會取消；而不同團體所舉辦的交流活動是按其目標群體而制訂，不虞出現資源重疊的情況。

議員陳月明說十分關注學生的內地考察，盼可有所收穫，而非流於表面，可是早前有報道指，參與公民與社會科內地考察團的學生，一天的考察活動竟然有7小時在巴士內。她又指香港已有900多間學校與內地締結姊妹學校，關注內地的學校來港回訪是否踴躍。

內地學校回訪比例少 議員蘇長荣亦指一天團的學生坐數小時巴士，其內容是山水旅遊。他認為考察團不宜「水過鴨背」，質問局方可否取消一天團。委員會主席馬逢國就指不少交流團的性質類近，目的地亦相似，有可能出現資源重疊。政府在批核資助時，當局會否協調溝通，讓資源更有效運用。

當局回覆，指今年公民科有26條路線，一天團只得3個。除非學生有特殊需要如肢體殘障，或因宗教背景要回港進行祈禱等，否則當局是不會批准一天團。雖然香港與內地已締結姊妹學校，內地學校有機會來港，但由於香港生活指數較高，回訪比例較少。

另外，政府去年陸續重啟青年境外實習及交流活動，各政策局和部門今年繼續推展各項計劃，其中民政及青年事務局於2024/25年度將資助190個內地實習項目，名額約6,500個，職位遍布多個省市，提供金融、法律、資訊科技及傳媒等不同行業的實習機會。本年度計劃的機構申請數目、批出項目和名額，以至青年申請數目，均比去年增加。