港珠澳橋現塞車 當局稱有反映問題

【本報訊】「港車北上」自去年7月實施以來，上月港珠澳大橋的雙向車流量達約36萬車次，日均約1.2萬車次，較去年同期上升約120%。運輸及物流局昨指，港澳政府已同意進一步增加私家車配額，包括5,000個港車配額。有議員關注大橋塞車情況嚴重，現有配套或不足以應付增加的車流；港府指正積極與相關部門合作，確保大橋的交通流暢。

當局向立法會提交文件指出，「港車北上」實施至今已有逾6萬輛香港單牌私家車合資格經大橋出行。大橋的使用量亦屢創新高，上月大橋雙向車流量共約36萬車次，「港車北上」佔每日大橋車流量約36%。

擬再增配額 開放港人公司申請 港澳政府同意進一步增加港澳私家車常規配額，亦正考慮劃出一部分新增配額，開放予所有香港永久性居民和香港註冊公司申請，即有關申請者不受現時申請資格所限，並會適時公布詳情。

議員盧偉國指出，「港車北上」需求殷切，惟旅客上落配套不完善、出現車等人的情況，加上稍後實行的「粵車南下」，問到整體大橋運作配套有何具體改善工作，以防「自駕體驗變成塞車體驗」。運輸及物流局副秘書長麥震宇指，珠海口岸處理的車流量及客流量特別大，澳車北上、港車北上，及港澳與內地的雙牌車都經珠海口岸。港府有與珠海口岸及有關當局反映，冀令市民有更好的出行體驗。

議員葉劉淑儀擔心，愈來愈多港人北上對經濟造成衝擊。麥震宇指，會與有關部門商討及分析，目標是希望大灣區整體經濟繼續蓬勃發展，大橋更便利可使兩地居民往來有裨益，例如兩地居民旅遊探親等。