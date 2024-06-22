夏至34℃ 追平1980年紀錄

【本報訊】酷暑逼人，過去5日本港平均氣溫達攝氏30度，昨日是二十四節氣的「夏至」，天文台錄得最高氣溫攝氏34度，為近44年來最熱的「夏至」，亦是今年迄今最高的氣溫，平了1980年的紀錄。天文台前日曾發出酷熱天氣警告，長者安居協會透露，當日已錄得1,825人使用「一線通平安鐘」服務，其中83人需送院治療，求助情況包括暈眩及身體痛症。

天文台提醒市民，關注長者或慢性病患者的健康狀況，間中致電或探訪他們，並留意其住所通風及空氣調節設備是否運作正常。

天文台表示，受副熱帶高壓脊影響，廣東沿岸普遍晴朗，本港地區今日天氣預測大致天晴，或有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約攝氏34度，新界再高一兩度，吹和緩偏南風；展望下星期日仍然酷熱，有一兩陣驟雨。隨後數天驟雨增多及有幾陣雷暴。另外，天文台預料未來9天氣溫介乎攝氏26至34度，周末大致天晴，而下星期一開始有機會下雨，持續至30日，間中會有狂風雷暴，天氣亦會維持酷熱。

老幼慢性病患 小心中暑 天文台提醒，長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。在極端酷熱天氣下，更應時常留意身體健康狀況，確保有充分休息，保持體溫正常，避免身體過分受熱。