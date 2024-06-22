公院事故頻生 醫管局須3個月內交報告

【本報訊】伊利沙伯醫院日前發生嚴重醫療事故，六旬病翁被插錯鼻胃喉至支氣管，兩日後因身體狀況變差始被發現插錯喉，病人現時仍然危殆。衞生官員昨日去信醫管局主席，對公院連串事故表達高度關注，已責成醫管局從速跟進，須就當中牽涉的公立醫院系統性問題嚴肅展開全面、獨立的檢討，包括監察機制、員工考核及管理層問責等，限於3個月內提交報告及改善建議，當局將視乎檢討報告，慎重審視醫管局體制及改革的需要。

而就插錯喉事件，有消息指，病人插喉之後，曾有多於一名醫生檢查過X光片，沒發現出錯，護士檢查營養奶情況亦涉有漏招之嫌，而事件中的病人四肢癱瘓，亦無法說話。伊利沙伯醫院日前公布該宗情況。

稱積極跟進 提補鑊措施 按照現時程序，醫護人員為病人插入鼻胃喉後，會從喉管抽取樣本進行酸鹼度測試，以確定喉管插入胃部。醫管局的指引是，若護士未能從酸鹼測試確保喉管無插錯，需要待X光檢查確認位置無誤，才可輸注營養奶，每次餵食時均要確保喉管沒有移位，並需要抽取樣本進行酸鹼度測試。

醫院管理局主席范鴻齡表示，正積極跟進，檢視公立醫院系統性問題，並提出改善措施。