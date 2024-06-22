君怡酒店自助餐爆食物中毒 9人屙嘔

【本報訊】接連有酒店餐廳爆發食物中毒！當局昨日公布，9人於本周初先後到尖沙咀君怡酒店咖啡屋進食自助餐後不適，其中3人需入院，一人糞便樣本驗出沙門氏菌，當局前晚到場調查發現清潔欠妥，餐廳即日起停業清潔。另外，當局繼上周公布3宗有關灣仔香港君悅酒店的食物中毒個案後，再發現多5宗關連個案，共涉及15人，全部均於月初到該酒店的餐廳進食雪糕後不適，其中4人入院治療後已出院。

衞生防護中心公布3宗有流行病學關連的食物中毒個案，涉及9名病人，均曾到君怡酒店咖啡屋用膳。首宗個案涉及3名女子，年齡介乎54至82歲，周一（17日）於該餐廳進食自助午餐，約28小時後出現腹痛、發燒、惡心、嘔吐、腹瀉及乏力等病徵；第二宗個案涉及4名女子，年齡介乎7至50歲，周二（18日）於同一餐廳進食自助晚餐，約14小時後出現類似病徵；第3宗個案涉及兩名男女，周二於餐廳進食自助晚餐，約12小時後出現類似病徵。

相關人員於周四（20日）晚上到相關餐廳檢取食物及環境樣本作進一步化驗，並發現清潔狀況有欠妥善，須徹底清洗及進行消毒工作，遂向處所負責人作出票控，負責人願意即日起暫停餐廳業務以便清潔，待食環署人員覆檢滿意後才重開。

防護中心稱，初步調查顯示，受影響人士曾進食多種食物，包括海鮮冷盤和甜品；呼籲曾於周一或周二光顧該餐廳後出現急性腸胃炎症狀人士，應盡快求醫及聯絡中心。

君悅酒店增至15人中招 另外，繼上周公布6人分別於灣仔香港君悅酒店3間餐廳用膳後食物中毒，再多9人於酒店餐廳用膳後不適，至今共有8宗個案，涉及9男6女，年齡介乎3至42歲，全部均於本月1或2日於酒店內的餐廳進食雲呢拿味雪糕，約15至65小時後出現腹痛、發燒、惡心、嘔吐及腹瀉等病徵。相關部門上周接獲通知後，已即時派員調查，指令處所即時暫停製造和出售有關食品，並於翌日抽取食物樣本作進一步化驗，暫未有樣本驗出沙門氏菌。