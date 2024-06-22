菲傭來港前患麻風 疑隱瞞照開工

該病非驗身範圍 議員倡完善機制 近日有網民在社交平台發文指，新聘請的菲傭工作一個月被診斷患上麻風病，醫生估計該傭工在菲律賓感染。由於外傭來港前必須驗身，令人質疑中介疏忽或外傭刻意隱瞞。有議員指出，麻風等許多疾病大多不屬驗身報告檢測範圍，促港府完善外傭驗身機制。勞工處則指，僱主可要求更多身體檢查項目。衞生防護中心強調，麻風不會輕易人傳人，在本港傳播的風險低。

事主早前聘請的外傭在4月24日抵港工作，負責照顧事主的兒子，入屋一星期後身上出現紅點，兩星期後出現手腫腳腫，遂到將軍澳醫院求醫，上周被診斷患上麻風病，並稱獲醫生告知早於菲律賓受感染。事主透露一家三口已檢查身體，暫未被傳染，但由於麻風潛伏期長達20年，擔心隨時中招。

僱主質疑中介疏忽 不過，外傭早前驗身報告顯示為健康及適合擔任家傭工作，該僱主質疑中介疏忽或外傭刻意隱瞞，但外傭堅稱不知有病。涉事的僱傭中心則指，香港和菲律賓的診所和化驗所並不檢測麻風病，又提出可在外傭出院後為對方安排住宿，但不作賠償。

議員顏汶羽指，現行政策未規範外傭職前體檢要求，市面上的驗身套餐亦各有不同檢查項目，按照業界常見做法，麻風等許多不同疾病都不屬驗身報告檢測範圍，他認為港府需透過設立外傭體檢項目及體格標準，釐定外傭合適身體的準則。

勞工處回應，目前供僱主參考的服務協議樣本中已列出驗身項目，包括胸肺X光及乙型肝炎等。如有需要，僱主可要求中介安排外傭進行更多項目的身體檢查。如外傭拒絕驗身等，僱主可拒絕簽署合約聘請外傭。

衞生防護中心則指，麻風病不會輕易人傳人，包括不會因握手或擁抱、共享食物等日常接觸而傳播，只會透過持續及密切接觸數月至數年以上方會傳播。本港亦備有多藥物療法的抗生素，有效治療麻風。患者開始接受治療後，便不再具傳染性。

世衞指出，卡介苗可有效預防麻風感染，本港嬰兒於出生後亦會接種，接種覆蓋率一直接近100%，因此麻風在本港傳播的風險低。而本港在2014至2023年間，每年有一至9宗個案，當中逾80%為輸入個案，餘下則為復發個案或早於數十年前已感染的較年長成人。