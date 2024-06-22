東涌新市鎮擴展刊憲 料2030竣工

【本報訊】政府正於東涌一帶大興土木，其中東涌新市鎮擴展區包括東涌東和東涌西兩部分，預計提供約6.21萬個新增住宅單位，可容納18.4萬人口。東涌擴展計劃工地平整和基礎設施工程詳細設計於2016年起分階段進行，目標是2030年完成工程，其中填海工程已於去年1月大致完成。東涌擴展計劃多項基礎設施工程昨刊憲，包括道路、行人天橋、單車徑及排污設備。

排污設備方面，L22公路、L24公路、L25公路、L26公路及L28公路、牛凹、藍輋、稔園、莫家及石榴埔排污設備工程，以及東涌第61B區、第45C區及第68B區之污水泵房計劃亦獲授權進行，項目將建造約5,500米的污水泵喉、無壓污水渠、相關的沙井及設施，以及建造兩間污水泵房。同時，東涌馬灣涌及石門甲的排污設備工程亦獲授權，項目須建造約1,700米的無壓污水渠、相關的沙井及設施。