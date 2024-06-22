茶果嶺VTC新校舍 擬增綠化海濱休憩地

【本報訊】觀塘茶果嶺職業訓練局（VTC）新校舍計劃分兩階段進行，前期工程去年由立法會撥款4.6億元，預計今年開始，明年完成。有議員指教育局及職訓局採納新方案，會增加綠化及海濱休憩地段，為市民提供更多休憩空間。議員昨再與教育局及職訓局會面，就校舍的設計及營運進行交流。

議員冀開放車位圖書館 議員顏汶羽指出，茶果嶺海濱沒有泊車位，最近的港鐵站亦需步行10至15分鐘，期望職訓局能開放部分訪客車位及旅遊巴停泊處，讓駕駛者可以更方便地使用海濱設施。他又希望職訓局考慮開放部分設施，例如文康設施、圖書館等予附近居民使用，增進社區共融；並為校舍天台設計加入更多綠化元素，讓其與茶果嶺海濱保持設計上的一致。

職訓局計劃於觀塘茶果嶺海濱興建可容納6,000人的新校舍，首階段會興建0.87公頃的公共休憩用地，包括5人足球場、戶外籃球場、有蓋觀眾席及附屬設施，並重置石油氣加氣站等；第二階段則為興建職訓局新校舍、4.5公頃海濱公共休憩用地，以及一公頃公眾用地，目標於2030年完成。