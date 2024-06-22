50路口實時調節交通燈 耗6200萬惹質疑

【本報訊】立法會財委會通過6,200萬元撥款，在50個交通燈路口加裝感應及人工智能調節器，因應人流及車流實時調整燈號時間，令使用者節省兩至4秒等候時間，推算每個路口每年可節省53萬元，有議員反對署方的實時交通計劃，指有關的智能系統並非最新版本，而且揀選的50個路口不是繁忙路段，並且顧問費用高昂，質疑物非所值。

選定地點車流量不高 議員陳克勤指計劃在2027年開始，憂今日選用的科技屆時會否變得落伍。他又質疑系統所使用的溫度探測、雷達或紅外線手段，在下雨或暑熱天時能否發揮想像中的效用。對於署方選定的50個路口，議員楊永杰指俱是車流量不高的地方，即使燈位前人手按掣也可調節，若署方不到較繁忙的路段試驗，有關系統無疑是大材小用。

議員尚海龍表示，有關智能系統只屬1.0版本，內地城市如杭州早於2016年已開始使用。加上當今的發展方向是一網統管，若採用獨立式系統，擔心不利將來的聯網，況且781萬的顧問費用太高，呼籲政府應重新考慮。

當局指，有關電腦系統將購置最新科技，且具有兼容性，以容納將來的新技術，當人工智能學習後，系統可辨識撐雨傘的路人。至於揀選的路口不是繁忙路段，因系統需有空餘綠燈時間調撥才有效。儘管路人按掣的確是一種調節，然而車輛做不到，而系統優勝之處，是自動判斷交通流量從而作出適當調節。而顧問費是包括地下管道的勘測、臨時交通安排、適合的採購策略，以及駐地盤工程的費用，政府會盡量減低開支，他說運輸署同事曾到杭州探訪，認為燈號的實時管控最有效率，會留意對方值得學習的地方。

運輸署助理署長何偉基解釋，無論聯動或獨立式配置，探測器都使用類似款式，只要更新台後系統，就可以變成聯動或獨立。因此投放的資源不會浪費。探測器效能，在東涌的試驗顯示，不同的天氣下都正常運作，故有信心使用。