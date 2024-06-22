工廈劏房擬優先取締 未解決安置問題

【本報訊】政府去年成立「解決劏房問題」工作組，將於8月提出取締劣質劏房的建議。房屋局副局長戴尚誠昨日與34個劏房團體閉門會面聽取有關意見。有消息指，戴尚誠在會上談及工廈劏房等問題時，稱不會將「非法變合法」，而對於非法劏房，或亦會將其視為較優先的取締對象處理；至於要如何安置新「N無」人士，即無法申請公屋、簡約公屋及過渡性房屋的劏房戶，戴無正面回應，只重申現有的簡約公屋及過渡屋等能解決問題。

閉門會議 當局選擇性回覆 閉門會面昨早在香港房屋委員會的總部舉行，會面長達兩小時。有消息人士稱，會面場地非常大，獲邀出席的團體不算多。今次獲邀的團體大多屬關注劏房戶一方，亦見有零星屬地產代理等的團體代表，但就不見有邀請少數族裔群體，且每個團體的發言時間僅數分鐘，坦言交流時間不足，兩小時會面時間一到，戴即時離去，回應團體的問題也是「選擇性回覆」。

香港社區組織協會表示，政府將有條件解決劏房問題，惟劏房戶聽到消息後卻又喜又憂，擔心安置政策不完善，無家可歸，很容易出現像90年代的床位寓所條例政策，但當中卻並不保證居民有安置，最終無法改善住屋環境。

關注基層住屋聯席及劏房支援連線則表示，現時有不少劏房戶居住在工廈劏房內，因應當局可能將此類居所列為劣質劏房，憂工廈劏房或會被首輪取締。團體期望，「解決劏房問題」工作組會再次舉辦一個開放透明的公眾諮詢會，讓劏房街坊能夠直接表達意見。