加風吹不停 煤氣收費升

擬8月加價4.8% 7成住戶多交10蚊 加風吹不停，中華煤氣昨日宣布，計劃今年8月加價，標準煤氣收費將加4.8%至每兆焦耳28.5仙，即0.285元，保養月費則加至10元。煤氣公司估計，加價之後，約70%用戶每月最多額外多交10元，又指加價是為了應付上漲的營運成本等，未來兩年不再加價。餐飲業界稱今次加幅雖不多，但因經濟大環境差，業者負擔不輕，又因競爭激烈無法將費用轉嫁食客，業者勢慘變「夾心」。議員則指加幅溫和，並理解煤氣公司的保養月費已20年沒有調整。

保養月費調高至10元 煤氣公司兩年前曾加價，今次計劃由8月1日起，上調每兆焦耳的標準煤氣收費1.3仙，收費為28.5仙；保養月費則在過去26年來首次加價，調高5角至10元，加幅分別為4.8%及5.3%。煤氣公司估計約70%住宅用戶每月煤氣帳單的加幅不會多於10元。

約4.3萬個長者、殘疾人士、低收入及單親家庭則不受影響，他們將繼續獲豁免調整標準煤氣費及免交保養月費，費用繼續維持在2008年的水平。工商業用戶方面，煤氣公司指，約有一半用戶的每月煤氣費會增加少於330元。

煤氣公司解釋，過去兩年燃氣行業技術人員短缺，導致人力成本上升，公司營運成本增加，未來數年又需投資發展綠色能源，以及為新發展地區供應煤氣，預計2024年及未來5年的資本投資總額將達98億元。

業界料成本轉嫁食客 議員郭偉强認為，煤氣是次加幅尚算溫和，其對上一次加價已在兩年前，形容今次「算是適度調整」，理解煤氣公司人力等成本上升，需要追通脹，例如保養月費20年沒調整。不過，在經濟環境不好下，他相信加價難免增加家庭的負擔。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，是次加幅雖然看似不太多，但對於用量較高的中大型酒樓，每月變相加約5,000至6,000元；小型食肆料亦加約1,500元。

他提到，多個營運成本上漲，例如水費正醞釀加價、管理費亦增加，均對餐廳經營構成壓力，難免要將部分成本轉嫁予食客。但他說現時經濟環境差、港人北上成風，食肆生意尋底下，難大幅加價，慘變「夾心」，期望煤氣能多加支援中小企。

根據現行安排，中華煤氣收費及利潤不受政府規管，但會在調整收費3個月前諮詢政府意見，立法會環境事務委員會可要求公司就加價作出簡報。