負資產增至3.2萬宗 拖欠供款惡化

【本報訊】樓市插水，除令破產人數大增外，負資產個案亦不斷上升。金融管理局的數據顯示，今年第一季末，本港金融機構的負資產住宅按揭貸款個案增至32,073宗，較去年第4季末的25,163宗大升了6,910宗。當中，拖欠供款超過3個月的情況亦見惡化，去年12月拖欠個案佔負資產按揭個案的比例僅有0.03%，今年首季已升至0.06%。近日樓市繼續下跌，銀行追收欠款及差價（俗稱Call Loan）的聲音不時可聞，料拖欠比例會繼續上升。

首季負資產按揭涉1653億 今年首季負資產按揭金額涉1,653億元，較去年第4季末的1,313億元上升了340多億元。金管局指，相關個案主要涉及銀行職員的住屋貸款，因為這類貸款的按揭成數一般較高。按揭比率亦有惡化之勢，去年第3季相關貸款個案的按揭比例維持在103%的水平，去年12月升至106%，今年3月再爬升至107%。

經濟轉差影響個人收入，不少貸款個案出現拖欠供款情況，去年9月，負資產貸款個案拖欠供款超過3個月的比例是0.02%，同年12月增至0.03%，今年3月更升至0.06%。顯示貸款人還款能力受影響的情況不斷上升。金管局當時已提醒，上述調查數字只涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，並不包括二按的數據，故也無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。