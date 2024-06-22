撤辣3個月 近千二手樓蝕讓 玖瓏山特色戶 持貨9年輸550萬

玖瓏山

【本報訊】樓市撤辣太遲，樓價繼續插水，業主「身家」大跌下，紛紛止蝕離場。近期無論是上車盤或豪宅屋苑均見蝕讓大增情況，沙田九肚山玖瓏山一個連花園單位便慘蝕離場，原業主持貨約9年帳面都要輸近550萬元。

中原吳謙成表示，上述單位為傲瓏閣地下特色戶，實用面積約1,002方呎，連約356方呎花園，早於2022年11月已叫價1,700萬元放售，面對淡市近期已降價至1,250萬元。

他指，上址近日獲準買家「落票」洽購，終以1,088萬元成交，累積減價約36%，呎價約10,858元。原業主於2015年中以約1,635.5萬元購入，期間帳面貶值逾33%。

世紀21奇豐廖振雄續稱，清水灣傲瀧16座高層E室，實用面積約968方呎，屬套3房設計，亦以1,347萬元成交，呎價約13,915元。原業主持貨約6年，帳面勁蝕400萬元，單位跌價約23%。

太古城頂層連天台 虧損325萬易手 事實上，撤辣後3個月，香港二手樓市已出現至少960宗低於購入價的貶值個案，料屬近年最多。即使如鰂魚涌太古城等藍籌屋苑，單在本月已錄至少5宗，亦屬近年最慘淡，其中，該項目寶山閣頂層連天台單位，實用面積約598方呎，早前以925萬元易手，原業主購入單位僅兩年，帳面虧損325萬元，蝕幅約26%。

太古城