資產虧本 打爛飯碗 債主臨門 破產呈請飆3成半

經濟徘徊窮途 5月871宗破2年新高 港府雖宣布樓市全面撤辣，但樓價跌勢未止，不少港人資產蒸發，更墮入資不抵債的黑洞。破產管理署昨日公布最新的5月份破產及清盤呈請數據，5月份破產呈請個案升至871宗，屬超過兩年來最高，按月增加逾17%，按年更飆升近35%；強制清盤呈請則較上月微跌。有學者分析，近期破產呈請個案上升與俗稱「Call Loan」的銀行向客戶催收貸款有關，估計部分貸款人因一時未能還款而申請破產。另有學者分析，反映公司倒閉的強制清盤呈請個案雖微跌，卻不能說香港最壞的情況已過去，因不少業者在苦苦支撐。

43宗清盤令按月升13% 根據破產管理署公布，5月份破產呈請有871宗，是自2022年4月以來最高，按月增長逾17%，按年則上升近35%；截至5月的首5個月破產呈請書提交總數合共有3,797宗，亦較去年同期增加25%。5月份強制清盤呈請有61宗，按月跌近8%，按年升近85%。該署又指，法院發出接管令或破產令的宗數有624宗，按月減少逾27%，按年跌近9%，是自4月所創的逾3年高位回落；而發出清盤令有43宗，按月升逾13%，按年跌近19%。發出命令涉及法庭程序，向來有滯後現象。

銀行催收貸款成主因 對於破產呈請個案升至兩年多新高，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，本港失業率現處低水平，預料因失業導致破產的機會較低，他估計破產宗數上升或與銀行催收貸款「Call Loan」有關，貸款人是因一時無法還款而破產，相關情況與1997年金融風暴時香港破產情況亦衝高的情況不同。

莊續指，樓市目前處於相對低位，個人或企業如在近年高位附近入市買樓，甚或過分投機，資產貶值加上銀行收緊貸款，會令資金鏈斷裂，因而導致破產。不過，他相信破產呈請宗數未必會升穿1,000宗，因為失業率持續較低，樓市整體未見大幅下跌趨勢。

展望未來，莊太量認為，美國或於下半年減息，相信當香港正式減息後，資產便會回升，銀行亦會減慢Call Loan，故相信企業清盤不會差過亞洲金融風暴時期。他建議金融管理局再為銀行提供指引，非必要則避免收緊貸款。

學者倡金管局供指引 另有學者回應強制清盤呈請數據下跌時認為，發現不少中小企業在支撐，以「捱」多一個旺季，若經濟情況仍沒有好轉，估計跟餐飲、零售有關的企業可能會離場，那麼明年年初企業清盤呈請料有輕微上升。

財經事務及庫務局昨日特別回應破產呈請上升，指5月提交的個人破產呈請書數目較4月多，但公司清盤呈請書卻較4月少，反映即使在同一季度，單月個人破產及公司清盤數字時有波動，強調單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟實況。

財庫局唱好本港經濟，稱綜合各項經濟指標，發現香港經濟正穩步上揚，直言本港宏觀經濟形勢穩中向好，預計今年香港經濟增長2.5%至3.5%。又指訪港旅遊業恢復，料2024年全年旅客將會按年上升35%至4,600萬人次，加上「個人遊」城市增加10個至59個，料為本港零售業帶來更大的復甦動能。

樓價未止跌，不少業主劈價售樓。 破產呈請數字創約兩年新高。 5月強制清盤呈請有61宗。 今年以來破產及

強制清盤呈請個案 經濟不景，資產又貶值，供樓一族壓力倍增。