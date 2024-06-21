冰鑑春秋：賴清德的奪權戰爭

賴清德上任一個月，支持度大跌10%，兩岸關係面臨風暴，與在野黨的關係也陷入僵局，但他真正關心的，似乎仍是自己的權力是否受到美國爸爸與黨內派系的掣肘。

賴清德前日在蕭美琴與吳釗燮的陪同下，舉行「信賴新政 時代新台灣」記者會，宣布要成立橫跨氣候變遷、全民防衞與全民健康的3個委員會，聲稱要加強社會對話，會邀請不同黨派、不同意見者參與，似乎力圖改善外界對他的「鬥雞」印象，讓朝野和解共同面對台灣嚴峻的形勢，露出一絲曙光。但了解賴清德的人都知道，這並不表示賴真的準備廣納善言，調整自己的「火車對撞」策略。這一切的布局，都是為了擺脫美國與蔡英文為他設下的框架，企圖真正掌握權力的嘗試罷了。

理論上賴清德是台灣最高權力中心，制度上幾乎是他說了算，實際上立法院裏民進黨操盤的柯建銘是英系，行政院長卓榮泰是前謝系與半個英系，監察、司法與考試院長都還是蔡英文留下來的人，國安會秘書長吳釗燮與國防部長顧立雄都是美國屬意的人選，外長林佳龍是正國會要員，整個政府中一大半都不是自己人，對向來習慣小圈圈決定政策的賴清德來說，所有事情都被綁手綁腳。

日前英系媒體刻意報道柯建銘與立委挖苦林德訓與郭智輝事件，更凸顯賴清德的權力並不穩固，蔡英文的幽靈仍存在每一個角落，只要一個行差踏錯，賴就可能變成政令不出總統府的傀儡。

現在成立這三個體制外的委員會，表面上似乎仍有英系的陳時中與蕭美琴等人被納入，但這種沒有明訂權力義務的機構，就給了賴清德騰挪的空間。接下來賴將一步步把英系邊緣化，更大膽冒進的行動，或許很快就會出現。