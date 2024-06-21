筆下風雲：普京亞洲行繼續風騷

說時遲、那時快，俄羅斯總統普京話咁快轉抵越南河內，跟越南國家主席蘇林會面。雙方通過進一步加深全面戰略夥伴關係，普京又指俄羅斯公司準備好投資越南的液化天然氣項目。可以看到，不管美西方如何制裁，俄羅斯一於少理，繼續在國際舞台發揮影響力。

俄羅斯位處歐亞之間，過去很長時間，俄國人都自視為歐洲人，但因為政治制度不同，歐洲長期排斥俄國，直到俄烏戰爭爆發，美歐全面制裁，普京不得不將眼光轉向亞洲。除了跟中國關係緊密，又提升跟北韓的關係至全面戰略夥伴，同時跟伊朗有更頻繁的軍事合作，現在再着力與東盟深化關係，可見俄羅斯正如普京所說，「準備抵制西方阻止建立多極世界秩序的圖謀」。

越南是小國，但近年經濟有長足發展，在南海又有重要戰略價值，既是中國「海上一帶一路」一環，也是國際航線的重要樞紐，加上美國要在南海圍堵中國，越南遂成為美國近年致力拉攏的對象。越南不似菲律賓，社會主義制度更貼近中俄，且明白小國生存之道是左右逢源，除了跟中美友好，跟俄羅斯也一直有密切往來。過去越南向俄羅斯購買武器，早前則傳出同時會向美國購買軍備。

俄國目前被美西方孤立，經濟卻沒有崩潰，主因是它有豐富的石油和天然氣資源。越南近年大力發展工業，冀增加外國投資，惟電力供應不穩是硬傷。去年夏天便因用電量高而停電，影響產能。目前該國主要以煤炭發電，不環保亦令西方投資者卻步，今次跟俄國合作液化天然氣項目，將有助穩定越南能源供應。而俄國同樣需要跟越南友好來破解西方圍堵，互惠互利。俄越友好，亦反映美國對東盟的影響力每況愈下。