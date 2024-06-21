強詞有理：中俄朝聯手

美國駐華大使伯恩斯經常發表雷人雷語，日前在美國智庫「亞洲協會」舉辦的活動上聲稱，中國似乎沒有真正理解援助俄羅斯將對中國與美歐關係產生深遠負面影響。這恰恰反映其傲慢和幼稚，根本不了解中國。中國拒絕跟隨西方孤立俄羅斯，不是因為不理解與美歐關係的負面影響，而是因為深知唇亡齒寒的道理，深知中俄合作的重要性。先擊垮俄羅斯，再集中全力對付中國，美國的陰謀詭計路人皆知，難道中國人不明白？老美不斷要求中國停止與俄合作，甚至參與對俄制裁，可謂無知、無聊、無恥。

一方面遏制打壓中國，一方面要求中國在烏克蘭問題上合作，老美到底是精神分裂，還是真以為自己是上帝？正如有人所說，中國不需要考慮華盛頓高興不高興，只需要令其害怕中俄合作就夠了，因為他們從來沒有考慮過中國的核心利益，也從來沒有考慮過中國人高興不高興。沒錯，己所不欲，勿施於人，美國可以向台灣提供武器，為何中國不能援助俄羅斯？

美國國務卿布林肯還在喋喋不休，指因為中國支持俄羅斯國防工業，導致俄烏戰事延長。實際上，要不是中國奉行不結盟政策，與俄羅斯合作始終把握分寸，僅維持正常經貿往來，並沒有提供軍事援助，否則中俄兩強聯手，美西方在俄烏戰爭中早就徹底完蛋了，哪裏還有戰事延長這回事。

反觀北韓顯然沒有這麼多顧慮，擺明車馬全力支援俄羅斯，提供炮彈只是前菜而已，接下來的軍事合作才是重頭戲。俄朝雙方簽訂《全面戰略夥伴關係條約》，任何一方受到侵略，另一方就會提供援助，相當於共同防禦條約，美日韓從此更難以安枕。一場俄烏戰爭，不僅令中俄愈走愈近，而且令俄朝緊緊抱團，甚至促成中俄朝三方更緊密的合作，這絕對是華盛頓始料不及的。所以說，自作孽，不可活，一切都是老美自己造成，怨不得人。

最好笑的是，即將離任的北約秘書長斯托爾滕貝格還不忘威脅中國，稱中國在西方與俄羅斯之間難以兼得，若不改變路線，將會「付出代價」。其口脗與老美一模一樣，再次證明北約已徹底淪為美國的打手，斯托爾滕貝格不過是華盛頓豢養的走狗而已。其實，付出代價的不是中國，而是美國和北約，他們無法戰勝俄羅斯，更無法阻止中俄朝合作。