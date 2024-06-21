龍吟虎嘯：厲兵秣馬 打過才知

在中美關係持續緊張，有可能因為台灣問題發生軍事衝突的情況下，美國導彈防禦局最近公布一份評估報告，提到美軍將進一步加強關島防衞，計劃在未來10年每年進行最多兩次攔截導彈的實驗，並為關島開發綜合防禦系統。美國的這份報告，列出了空軍、陸軍、海軍及海岸防衞隊合作攔截，摧毀目標導彈的計劃。在當前形勢和未來相當一段時間，美軍的攔截目標就是來自中國大陸。

位於太平洋的關島，是美國「第二島鏈」的最重要軍事基地，在「第一島鏈」發生戰事的情況下，起着極其重要的戰鬥作用，它是美軍西太平洋作戰體系的重要戰略支點，和聯繫本土與東亞的重要樞紐，也是美軍太平洋總部今後開發和駐軍的重要地區之一。美國同東北亞、東南亞及澳洲之間的海空交通線、海底電纜，均由關島通過。中美之間在台海、東海、南海若發生軍事衝突，關島上的美軍是作戰主力，中方要想遏制乃至挫敗美軍，關島必是打擊目標。

美國改變對華政策，全方位打壓中國，便要加強關島軍力。美國《華爾街日報》今年初報道，美軍正在關島建設一個能容納5,000名海軍陸戰隊員的基地。美國海軍陸戰隊前司令貝格曾說，關島是一個能起到戰略中心作用的絕佳位置，將為海軍陸戰隊、聯合作戰部隊、盟友和夥伴提供極好的訓練機會。《華爾街日報》說，如果美中發生衝突，關島的海軍陸戰隊將是第一批作出反應的地面部隊，關島有了這支部隊，美軍的軍事準備將更為充沛，關島部隊更靠近潛在的衝突前線，可以攜帶反艦導彈快速從一個島嶼移動到另一個島嶼。這番話已經是「畫公仔畫出腸」，意即美國海軍陸戰隊將第一批從關島快速增援台灣，他們還將攜帶「反艦導彈」打擊解放軍！

中美軍事博弈，雙方都在厲兵秣馬，誰也不怕誰；雙方的實力也各自清楚，兵推研判無數次。最終如何，打過才知！