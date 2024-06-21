坦言集：更大開放

中國總理李強訪問澳洲與新西蘭，決議實施相互5年免簽證多次往返的出入境安排，方便旅遊、商務與探親。在去年11月和今年3月，中國亦兩次通過對12個國家實行單邊的一年免簽證安排，包括法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、愛爾蘭、瑞士、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡與馬來西亞。同時，中國亦與新加坡、泰國簽訂相互30日免簽證安排，也對美國公民入境的旅遊簽證簡化申請手續。此外還有外國旅客144小時的過境免簽政策。

中國似乎正在擴大開放，目的相信不單止是爭取外國旅客，增加旅遊收入，更是抵抗西方以美國為首列中國為風險大的國度，勸阻國民前往中國旅遊和公幹。美國政府公布的旅遊警示名單中，列中國為高風險地區。美西方這樣做屬醜化、妖魔化中國的行動，製造公眾輿論，阻嚇國民不去中國，從而可被它們的歪曲媒體報道所洗腦，促成西方社會大眾對中國不正確的無知理解與感覺，惡化與中國的關係。

中國這次的反擊是開放社會，即144小時的過境免簽證，讓所有國家的人民都可借此方便進入中國，了解實情。上述對16個國家的單邊或相互免簽證措施，一是加強與星、泰、馬等東南亞國家的交流；二是特別針對歐洲國家，吸引它們的國民來華實地感受中國的開放、自由與發展，掃除西方把弄的媒體惡意製造的誤解。對美國僅簡化申請，便是對歐美有別，中國拉攏的重心是歐洲，也相信是因為美國人民遠較歐洲人民無知，容易受騙，難以改變成見。今年第一季度，持免簽入境的外國旅客近200萬人，比去年同期增加2.5倍，效果明顯。

中國對互免簽證的政策，一直較為保守。在此之前，除小島國外，只有阿爾巴尼亞、阿聯酋、波斯尼亞、塞爾維亞、亞美尼亞與白羅斯，連俄羅斯也沒有這樣的安排（香港則有，可能便是中央的政治考慮作的安排）。今次這樣大規模的開放，應該不是權宜之策，無論是打破歐美的封鎖，增加旅遊收入，都應是長期戰略，也符合中國進一步開放，與國際社會整合的大趨勢。只是局限於歐洲，統戰味道太濃。從戰略開放而言，或許對俄羅斯及一帶一路國家也應擴大開放的幅度。

香港作為中國最開放的特別行政區，一是應跟隨中央政策方向；二是要擴大開放來作領先試驗有關措施。