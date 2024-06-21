乖乖女捱撞過身 遺愛救人

畫作充滿色彩 流露對生命熱愛 盼望「活出精彩人生」的18歲少女張詠嫻，本周一在天水圍過馬路時遭一輛Tesla電動車撞飛重傷，留醫兩日後不治。據悉，詠嫻生前樂天知足，既是家人眼中的「乖乖女」，亦是深受同學歡迎的良朋。她從小喜愛繪畫，其社交平台上載各種洋溢正能量的貼文，字裏畫間謳歌青春，未料美好前程卻因飛來橫禍戛然而止。詠嫻的家人坦言，事故賠償於事無補，只希望獲得涉事司機的誠懇道歉，並打算捐出詠嫻的遺體器官，遺愛人間。

Tesla司機涉危駕已提堂 本周一下午約1時，一名姓鍾（27歲）男子駕駛Tesla電動車沿天福路行駛，駛至港鐵天水圍站對開，撞倒正在過路的詠嫻。詠嫻事後被送院搶救，一直徘徊在生死邊緣，至前日下午1時30分不敵死神，宣告不治；鍾男則被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，前日已於粉嶺法院提堂。

據了解，詠嫻在屯門仁愛堂陳淑芳紀念中學就讀中六，是應屆DSE考生。她為人樂觀，性格活潑，過往不時參加歌唱比賽一展歌喉，又經常在社交平台分享自己繪畫的作品，自述「喜歡畫下青春的生活，現實的生活，校園的時光，活出精彩人生」，每一篇貼文用溫暖的筆觸及窩心文字，不斷勉勵身邊人，充分流露她對生命的熱愛。

詠嫻與父母及胞弟住在天水圍天祐苑，與女兒關係親密、無所不談的張母，形容詠嫻是懂事乖女，已經準備多個課程的面試，為將來前程做好準備。據她所稱，詠嫻對畫畫可謂「無師自通」，3歲拿起顏色筆便就此愛上，歷年來用繽紛色彩填滿多本畫簿，無論真人畫像或卡通人物均躍然紙上。本周日父親節，孝順的詠嫻買了蛋糕為爸爸慶祝，一家4口齊享天倫，滿心以為這份幸福會延續下去，未料翌日一場車禍，竟令張家痛失愛女。

返暑期工途中飛來橫禍 張母表示，詠嫻上月考完DSE後，找到一份在機場為運輸帶搬運行李的暑期工，每日下午約2時上班，故出事時應該是「趕返工」的路上。張父表明對事故賠償並不在意，目前只等待法律作出應有制裁；而張母則希望涉事司機可以向他們道歉，並感謝女兒就讀學校的師生連日到醫院探望打氣。另外，張家將會捐出女兒遺體的器官，希望延續其善心和愛。

仁愛堂陳淑芳紀念中學對於詠嫻不幸離世表示難過及悲痛，現時已向家屬慰唁，並會提供適切的援助和慰問，協助家屬渡過這段艱難時期。該校亦即時啟動「危機處理組」統籌及執行應變工作，安排教育心理學家、學校社工及教師，為輔導情緒受困擾的學生提供協助。同時，學校正透過班主任把該件不幸事件通知各班學生，並疏導情緒受困擾的同學。由於事件已交由執法部門進行調查，校方不宜在現階段作任何揣測或發表意見。