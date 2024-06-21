偷食品樣本案 5衞生督察准保

【本報訊】5名食物環境衞生署食物安全中心衞生督察，涉嫌於2022年5月至去年3月期間，串謀盜竊部分食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本，包括罐頭鮑魚及白松露醬等。5人遭廉政公署落案起訴一項串謀盜竊罪，案件昨在西九龍裁判法院提訊。全部被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至8月15日再訊，讓辯方索取文件及提供法律意見予被告。5人均獲准以2,000元保釋。

包括罐頭鮑魚白松露醬 5名被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）及李俊禧（37歲）。5人均報稱是食環署一級衞生督察。控罪指，他們於2022年5月4日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部分替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本。裁判官批准各被告以2,000元現金保釋，保釋條件亦包括每周往警署報到一次、不得離港，及不得接觸控方證人。

廉署早前表示，現正檢視食環署相關工作程序，並會提出防貪建議，加強監管，以杜絕不當行為。署方亦已為食環署所有負責相關檢測工作的員工舉辦誠信培訓，提醒他們履行職務時必須維持誠信，不可利用職位牟取利益。案件編號：WKCC 2693/2024