瞞報向母親公司批訂單 電訊公司經理囚40月

【本報訊】一名電訊公司前經理，涉嫌隱瞞利益衝突，詐騙該電訊公司向被告母親擁有的供應商，批出總值逾3,000萬元的採購訂單，並支付服務費共逾1,600萬元，因而被廉政公署落案起訴。該前經理於早前承認一項欺詐罪，昨在高院被法官杜麗冰判監40個月。

採購連服務費逾4600萬 杜官指斥本案涉及嚴重違反誠信，但考慮到被告認罪，且已全數償還該1,600萬元服務費，故判刑時給予酌量扣減。46歲男被告張倬敏，是電訊盈科有限公司（電訊盈科）附屬公司PCCW Services Limited（PCCW Services）前經理。案情透露，被告於2014年11月獲PCCW Services聘用，任職PCCW Solutions Limited（PCCW Solutions）網絡服務小組的經理。PCCW Solutions是電訊盈科另一間附屬公司。

案情續指，高雲長安有限公司（高雲長安）獲被告建議，於2016年1月起被列入電訊盈科及其附屬公司的認可供應商名冊。2016年1月至2017年7月期間，被告致使PCCW Solutions向高雲長安發出29張採購訂單，總值共逾3,000萬元；高雲長安其後獲PCCW Solutions支付約870萬元及約99萬美元（約768萬港元）。

廉署調查發現，被告的母親自2014年8月起成為高雲長安獨資董事及股東，但他從沒有向僱主披露其母親於高雲長安的利益。被告負責為PCCW Solutions就該29張採購訂單索取報價，並在公司付款前確認相關服務已完成。被告曾使用虛假報價單，令高雲長安成為報價最低的投標公司從而取得相關訂單。此外，被告更多次以書面確認自己在相關採購中沒有任何利益衝突。案件編號：HCCC 375/2023