東呼即應：的哥侍應教而不善 推禮貌運動也枉然

東呼即應揭食客不快 吃老本勢遭淘汰 本港服務業禮貌廣受詬病，特別是的士業和飲食業更是重災區，港府本月推展「全城禮貌運動」，冀留住市民在港消費並吸引旅客來港，惟市民普遍認為「基本無改善」。有飲食業界代表向《東呼即應》坦言，自己也曾有光顧食肆不快經歷；亦有業界推動從業員參加改善。

本港飲食業服務態度問題存在多時，不少人批評飲食業及服務業不思進取，一味「吃老本」又拒絕改進，最後只會被淘汰；而「不思進取」的其中一種表現，就是「不愁沒生意」。在餐廳內苦苦等候侍應，可說是生活日常。市民駱先生表示，曾在餐廳內坐了快半小時都沒有人理會。郭小姐則指，侍應給人的感覺就是「你愛點不點單的樣子」，很隨意。施小姐說，曾被職員無視或者差別對待。即使政府近日推廣禮貌活動，梁小姐亦感到，服務業的態度與平時無異。

粥未吃拿走 籲多觀察 香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，不少港人以至遊客都遇過不愉快的消費經歷，就連他自己也不例外。他表示，近日曾光顧某知名連鎖粥店，吃了大半碗粥後放下匙羹看手機，抬起頭卻發現餐桌上的粥不見了，一番擾攘後，發現是粥店經理誤會他已經吃完粥，並擅自把粥拿走，最終獲粥店補償另一碗粥。他認為，只要前線員工更用心觀察、多照顧客人，就不會發生此類事件。

生意差裁員 笑容減少 黃續指，餐飲業界的服務態度經常被人詬病，特別是前線員工對客人不太友善，惟過去幾年人手短缺，行業無法為新人提供培訓，加上員工工作壓力大，有時難免會發脾氣或招呼不周。他透露，最近與僱員再培訓局合作，設計短期課程，培訓食肆的前線人員的服務態度，希望向前線員工傳授招待客人的方法和做法，令客人可以賓至如歸。

飲食業職工總會主席林千國認為，本港餐飲業服務質素較差，主要有幾方面，包括公司環境、生意不理想，僱主減少人手，以致員工工作量大增，工時變長，員工做到有怨氣，笑容減少。若遇到態度不好的客人，下單時容易出現溝通問題，令人覺得餐飲服務不佳。他相信，相關事件只是個別情況，但現時不少媒體均認定香港的服務質素不及內地優勝，此舉對本港餐飲服務的貢獻不公道。

提到政府舉辦的禮貌運動，林千國認為要不停提升，避免將個別的負面個案不停放大，以免影響香港餐飲業。他建議，政府可以多宣傳及讚賞正面的例子，令人覺得香港質素不差，保持以往的競爭能力。

施小姐說，曾被職員無視或者差別對待。 東網版面新設計 一撳即睇 梁小姐認為，現時服務業的態度與平時無異。 爆料熱線