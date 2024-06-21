廠商會明年6月辦車展 匯聚各大品牌
【本報訊】雲集最新型號或概念產品的車展，往往萬眾矚目。本港亦正籌備一項匯聚海內外汽車品牌的大型車展，料可吸引本地及內地車迷前往參觀、帶動消費，並為城中增添盛事。
該籌備中的大型車展，是香港中華廠商聯合會90周年連串慶祝活動之一。會長盧金榮昨天表示，展覽服務是廠商會的強項，冀籌備中的車展可發揮香港所長，促進新能源汽車產業的發展。副會長施榮恆則指該車展將於明年6月中在亞洲博物館舉行，為期4天。除了內地廠商，亦會邀請其他海外知名品牌參與。另一副會長黃偉鴻，指本港過去鮮有舉辦大型車展，相信屆時活動所展出的新科技可讓車迷大開眼界之餘，香港亦可發揮超級聯繫人的角色，撮合車輛貿易。此外，亦會考慮倣效外國車展般設立「車模」及有關選舉，做法同工展小姐類似。
工展會予900基層現金券
提到工展小姐，令人想到每年工展會的重點活動，而今年的工展會會場將推出「廠商會90周年展覽」，與入場人士一同回顧廠商會及香港經濟及社會變遷。一如過往，65歲或以上長者可免費入場，廠商會還會向900基層市民發放現金券，同享工展會購物的樂趣。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：