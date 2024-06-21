廠商會明年6月辦車展 匯聚各大品牌

【本報訊】雲集最新型號或概念產品的車展，往往萬眾矚目。本港亦正籌備一項匯聚海內外汽車品牌的大型車展，料可吸引本地及內地車迷前往參觀、帶動消費，並為城中增添盛事。

該籌備中的大型車展，是香港中華廠商聯合會90周年連串慶祝活動之一。會長盧金榮昨天表示，展覽服務是廠商會的強項，冀籌備中的車展可發揮香港所長，促進新能源汽車產業的發展。副會長施榮恆則指該車展將於明年6月中在亞洲博物館舉行，為期4天。除了內地廠商，亦會邀請其他海外知名品牌參與。另一副會長黃偉鴻，指本港過去鮮有舉辦大型車展，相信屆時活動所展出的新科技可讓車迷大開眼界之餘，香港亦可發揮超級聯繫人的角色，撮合車輛貿易。此外，亦會考慮倣效外國車展般設立「車模」及有關選舉，做法同工展小姐類似。